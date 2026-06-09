Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил социальных работников с праздником

В системе защиты населения Ростовской области трудятся более 20 тысяч специалистов. Это неравнодушные люди с открытой душой и добрым сердцем. Благодаря им помощь и поддержку получают пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми. Особое внимание — участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас это безусловный приоритет. Одним требуется помощь в оформлении документов, другим — психологическая поддержка, а третьим — просто человеческое участие.