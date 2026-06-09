Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил социальных работников с праздником

Глава региона Юрий Слюсарь принял участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию людей одной из самых милосердных профессий. Доброжелательность, заботливое отношение к ближнему и искреннее желание приносить пользу — вот что лежит в основе призвания социального работника.

Глава региона Юрий Слюсарь принял участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию людей одной из самых милосердных профессий. Доброжелательность, заботливое отношение к ближнему и искреннее желание приносить пользу — вот что лежит в основе призвания социального работника.

В системе защиты населения Ростовской области трудятся более 20 тысяч специалистов. Это неравнодушные люди с открытой душой и добрым сердцем. Благодаря им помощь и поддержку получают пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми. Особое внимание — участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас это безусловный приоритет. Одним требуется помощь в оформлении документов, другим — психологическая поддержка, а третьим — просто человеческое участие.

Донской глава отметил высокую значимость труда собравшихся:

«Вы, без преувеличения, — хранители самого важного: уверенности людей в том, что им помогут, что их не оставят».

Губернатор Юрий Слюсарь вручил работникам донских социальных учреждений и реабилитационных центров поощрения, ведомственные и областные награды.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше