Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил социальных работников с праздником

Глава региона Юрий Слюсарь принял участие в торжественном мероприятии, посвященном чествованию людей одной из самых милосердных профессий. Доброжелательность, заботливое отношение к ближнему и искреннее желание приносить пользу — вот что лежит в основе призвания социального работника.
В системе защиты населения Ростовской области трудятся более 20 тысяч специалистов. Это неравнодушные люди с открытой душой и добрым сердцем. Благодаря им помощь и поддержку получают пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи с детьми. Особое внимание — участникам специальной военной операции и их семьям. Сейчас это безусловный приоритет. Одним требуется помощь в оформлении документов, другим — психологическая поддержка, а третьим — просто человеческое участие.
Донской глава отметил высокую значимость труда собравшихся:
«Вы, без преувеличения, — хранители самого важного: уверенности людей в том, что им помогут, что их не оставят».
Губернатор Юрий Слюсарь вручил работникам донских социальных учреждений и реабилитационных центров поощрения, ведомственные и областные награды.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.