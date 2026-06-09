Поставщики Красноярского края представили решения для горной отрасли на конференции «Полюса»

В Красноярске в рамках профессиональной конференции «Люди. Золото. Технологии» прошла сессия поставщиков Красноярского края. Участники представили оборудование, сервисные и технологические решения, которые могут быть востребованы в горнодобывающей отрасли. Конференция, организованная компанией «Полюс», стала площадкой для прямого диалога крупных промышленных заказчиков и производителей. Для региона такие встречи важны не только с точки зрения закупок: они помогают местным предприятиям входить в цепочки поставок крупных проектов, развивать компетенции и увеличивать загрузку производств. Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков отметил, что край входит в число ключевых золотодобывающих регионов страны, а «Полюс» является крупнейшей золотодобывающей компанией России и одной из крупнейших в мире. По его словам, отдельная сессия поставщиков края в рамках конференции проводится впервые. Для нашего министерства такие встречи с крупными производителями и заказчиками являются приоритетными. Важно, чтобы красноярские предприятия могли представить свою продукцию, а крупные компании — увидеть возможности местных производителей, — отметил Максим Ермаков. Он подчеркнул, что работа с крупными промышленными компаниями требует от поставщиков высокого качества, надежности и соответствия требованиям безопасности. При этом именно такие заказчики способны давать малому и среднему бизнесу устойчивые заказы и стимул к развитию. На сессии показали широкий спектр решений для горной отрасли. Один из красноярских производителей представил вспомогательную технику для металлургических и горнодобывающих предприятий, такие машины используются при подземных работах и могут адаптироваться под технические требования конкретного заказчика. Отдельный блок был посвящен буровым технологиям, где говорили не только о самих буровых станках, но и о сервисном сопровождении, цифровизации и применении искусственного интеллекта. Подобные решения позволяют анализировать работу оборудования, повышать предсказуемость процессов и снижать совокупную стоимость метра проходки. [caption id= «attachment_368773» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба компании «Полюс»[/caption] Представители отрасли отмечали, что искусственный интеллект в бурении нужен не ради самого факта внедрения новых технологий. Его задача — помогать оператору, продлевать ресурс оборудования, отслеживать возможные неисправности и выбирать более эффективные режимы работы. Отдельный интерес вызвали решения для промышленной логистики, в числе которых технологии дистанционного управления кранами и беспилотными автоколоннами. Такие разработки особенно актуальны для удаленных месторождений, где есть кадровый дефицит, сложная логистика и повышенные требования к безопасности. По словам разработчиков, дистанционное управление позволяет вынести рабочее место оператора за пределы кабины и подключать специалистов к технике с единого диспетчерского пункта. Беспилотные автоколонны, в свою очередь, уже проходят испытания в условиях зимников и помогают перевозить грузы на удаленных промышленных территориях. Еще одно направление сессии было связано с вахтовой инфраструктурой. Один из спикеров представил решения для строительства вахтовых поселков под ключ: жилые модули, системы очистки и хранения воды, канализацию, склады, холодильные помещения и другие объекты, необходимые для жизни и работы людей на удаленных площадках. Вопросы безопасности и надежности техники также стали частью обсуждения. Поставщики представили автоматические централизованные системы смазки и системы пожаротушения для карьерной и другой промышленной техники. Такие решения помогают снижать простои, защищать дорогостоящее оборудование и повышать безопасность эксплуатации. Сессия показала, что вокруг крупных добывающих проектов формируется целая промышленная экосистема: от буровых станков и вспомогательной техники до цифровых решений, логистики, сервисного обслуживания, пожарной безопасности и вахтовых поселков. Для «Полюса» такая площадка позволяет увидеть возможности региональных и российских поставщиков, а для предприятий Красноярского края — напрямую представить свои компетенции крупнейшему промышленному заказчику. В перспективе это может увеличить долю местных поставок, укрепить кооперацию и дать дополнительный импульс развитию промышленности региона.