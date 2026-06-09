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Собиравшийся устроить теракт в Ульяновской области заключенный изолирован

После предотвращения теракта в Ульяновской области возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний совместно с Федеральной службой безопасности предотвратили террористический акт, который готовился в одном из исправительных учреждений Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

По данным ведомства, к подготовке преступления причастен осужденный, являющийся сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации.

Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Осужденный изолирован от других заключенных и переведен для содержания в другое учреждение. Расследование продолжается.

Напомним, в результате совместных оперативных мероприятий деятельность фигуранта была пресечена на стадии подготовки к совершению теракта. В ФСИН подчеркнули, что благодаря своевременным действиям сотрудников спецслужб удалось избежать пострадавших и предотвратить причинение имущественного ущерба.