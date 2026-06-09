Собиравшийся устроить теракт в Ульяновской области заключенный изолирован

Следственный отдел УФСБ России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Осужденный изолирован от других заключенных и переведен для содержания в другое учреждение. Расследование продолжается.