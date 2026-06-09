В России анонсировали появление вакцины против агрессивной опухоли мозга

До этого Скворцова также сообщила журналистам, что ФМБА планирует уже в текущем году официально запросить разрешение на применение отечественной вакцины от меланомы — рака кожи. В 2027 году ведомство намерено подать документы на препарат для лечения увеальной меланомы и опухолей глазного яблока.