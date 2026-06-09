Агроном Суровцев поделился, как привлечь дождевых червей и получить биогумус

2. Внесение органики и раскисление почвы. Дождевые черви любят питаться органическими материалами. Осенью оставляйте на грядках ботву, листья и другие растительные остатки. Весной используйте сидераты, такие как горчица, фацелия или рожь, которые также привлекают червей. Если почва слишком кислая, внесите доломитовую муку или золу для её раскисления.