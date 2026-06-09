Агроном Суровцев поделился, как привлечь дождевых червей и получить биогумус

Дождевые черви играют ключевую роль в улучшении качества почвы. Они способствуют её аэрации, разлагают органические остатки, повышают плодородие и нейтрализуют кислотность. Если на вашем участке не хватает этих полезных существ, можно создать условия для их привлечения и разведения. Агроном Леонид Суровцев поделился с REGIONS эффективными способами вермикультуры.
Благодаря деятельности дождевых червей за сезон на одном квадратном метре почвы может появиться до 10−15 кг биогумуса. Черви улучшают структуру почвы, делая её рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для корней растений.
Кроме того, дождевые черви способствуют нейтрализации кислотности почвы. Они перерабатывают органику, выделяя биогенный кальций, который снижает уровень pH. Это особенно важно для растений, предпочитающих нейтральную или слабощелочную среду.
Прежде чем привлекать червей, необходимо понять, почему они могли исчезнуть. Чаще всего это связано с действиями самого огородника:
Постоянная перекопка. Лопатой можно разрезать червей на части, что губительно для них. Глубокая перекопка нарушает их естественную среду обитания и заставляет уходить на большую глубину.
Использование химических удобрений. Минеральные удобрения, особенно содержащие хлор, могут быть токсичными для дождевых червей. Пестициды и гербициды также уничтожают полезную почвенную фауну.
Кислая почва. Дождевые черви не любят кислый грунт. Если уровень pH ниже 5,5, это может стать причиной их отсутствия.
Недостаток органики. Черви питаются растительными остатками, компостом и перегноем. Если на участке не хватает этих органических материалов, червям нечем будет питаться.
Перегрев и пересыхание. В жаркую погоду с чёрной землёй без мульчи дождевые черви могут погибнуть от перегрева и недостатка влаги.
Для привлечения дождевых червей необходимо создать благоприятные условия. Агроном назвал несколько эффективных способов:
1. Мульчирование. Мульча — это не только защита почвы от пересыхания, но и источник пищи для дождевых червей. Используйте для мульчи солому, сено, скошенную траву без семян, опавшие листья и перепревшие опилки. Мульча создаёт оптимальный микроклимат, удерживая влагу и обеспечивая червям питание.
2. Внесение органики и раскисление почвы. Дождевые черви любят питаться органическими материалами. Осенью оставляйте на грядках ботву, листья и другие растительные остатки. Весной используйте сидераты, такие как горчица, фацелия или рожь, которые также привлекают червей. Если почва слишком кислая, внесите доломитовую муку или золу для её раскисления.
3. Создание компостной кучи. Компостная куча — идеальное место для размножения дождевых червей. Для её создания используйте пищевые отходы, ботву растений, скошенную траву, листья и солому. Избегайте добавления в компост мясных и рыбных отходов, цитрусовых, лука и фекалий домашних животных. Компостная куча должна быть постоянно влажной, чтобы черви чувствовали себя комфортно.
4. Регулярный полив. Дождевые черви дышат через кожу, поэтому им необходима влажная среда. Поливайте грядки регулярно, особенно в сухую погоду. Используйте тёплую отстоянную воду и поливайте обильно, но не слишком часто.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вернуть жизнь на свой участок и получить богатый урожай.