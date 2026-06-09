Красноярец отправится в тюрьму на 7,5 лет за выращивание конопли

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 37-летний красноярец получил срок за выращивание конопли в своем гараже. Преступление выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ по Новосибирской области.
Плантация была обнаружена на территории Емельяновского района. Мужчина создал на своем земельном участке условия для выращивания конопли, пишут dela.ru С марта 2024 по март 2025 года он разместил в двух помещениях специальные лампы, систему автополива и вытяжную вентиляцию. Там произрастали около 48 кустов наркосодержащего растения.
На месте сотрудники ПУ ФСБ по Новосибирской области изъяли 26 кг марихуаны, 50 г гашиша, 600 г масла каннабиса, 2 кг частей растений.
В итоге мужчина будет находиться ближайшие 7,5 лет в колонии строгого режима.