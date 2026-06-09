Красноярец отправится в тюрьму на 7,5 лет за выращивание конопли

Плантация была обнаружена на территории Емельяновского района. Мужчина создал на своем земельном участке условия для выращивания конопли, пишут dela.ru С марта 2024 по март 2025 года он разместил в двух помещениях специальные лампы, систему автополива и вытяжную вентиляцию. Там произрастали около 48 кустов наркосодержащего растения.