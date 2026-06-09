В Красноярске школьник на питбайке столкнулся с иномаркой

Вечером 8 июня в Красноярске на улице Шевченко произошла авария с участием 15-летнего подростка. По версии краевой Госавтоинспекции, водитель «Хонды», поворачивая налево, столкнулся со школьником на питбайке.
Подростку потребовалась помощь врачей. По словам отца пострадавшего, питбайк его сын приобрел на накопленные деньги. Транспорт хранился в гараже, а ключи находились в свободном доступе. В день ДТП юный питбайкер без ведома родителей взял ключи и поехал кататься.
Мотоцикл отвезли на спецстоянку. Сейчас выясняют все обстоятельства случившегося.
Полицейские напоминают: питбайк — не игрушка, а специализированное транспортное средство. Выезд на нем на дорогу общего пользования запрещен.