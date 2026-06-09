В Красноярске школьник на питбайке столкнулся с иномаркой

Подростку потребовалась помощь врачей. По словам отца пострадавшего, питбайк его сын приобрел на накопленные деньги. Транспорт хранился в гараже, а ключи находились в свободном доступе. В день ДТП юный питбайкер без ведома родителей взял ключи и поехал кататься.