В России предложили заменить дипломные работы проектами и тестированием

Традиционные дипломные и курсовые работы в вузах могут утратить актуальность из-за широкого распространения технологий искусственного интеллекта. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
По его словам, сегодня искусственный интеллект нередко используется как при подготовке студенческих работ, так и при их проверке. В связи с этим, считает он, высшим учебным заведениям следует задуматься о переходе к другим форматам итоговой аттестации.
Гриб предложил заменить дипломные и курсовые работы онлайн-тестированием, совместными проектами и практическими заданиями. По его мнению, более эффективным вариантом может стать защита реальных проектов, в том числе созданных студентами стартапов.
Отдельное внимание, по словам замсекретаря Общественной палаты, следует уделить устным экзаменам и формам проверки знаний, которые сложнее выполнить с использованием сторонней помощи.
Кроме того, он предложил обсудить введение для выпускников бакалавриата итогового экзамена по аналогии с ЕГЭ. Такой формат, по его мнению, позволил бы оценивать базовый уровень подготовки студентов по завершении обучения.
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