В Томске создали приложение для управления диагностической медлабораторией

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Веб-приложение для управления диагностической медлабораторией создали в Томске. Разработка автоматизирует учет реактивов, контролирует обслуживание анализаторов и помогает планировать загрузку оборудования, а также избавляет лабораторию от бумажных журналов, сообщили ТАСС в пресс-службе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).
«Студенты кафедры медицинской и биологической кибернетики разработали веб-приложение по управлению диагностической лабораторией, которое учитывает реактивы, контролирует обслуживание анализаторов и помогает управлять потоком исследований. Результат превзошел ожидания: вместо простой учетной программы получилось полноценное веб-приложение с базой данных, бэкендом и фронтендом», — сообщили в вузе.
Разработанное приложение автоматизирует ключевые бизнес-процессы лаборатории: учет реактивов в одном окне, контроль остатков и сроков годности, планирование закупок, а также обслуживание оборудования и распределение нагрузки на приборы. Система поддерживает штрихкоды, разграничение прав доступа и формирование различных отчетов — от итоговых до прогнозных.
Приложение избавляет лабораторию от бумажных журналов, разрозненных Excel таблиц и человеческого фактора. Система позволяет исключить неожиданную нехватку реактивов и гарантирует своевременное прохождение регламентного обслуживания оборудования.
Руководитель получает полный контроль над процессами: актуальные остатки и движение расходных материалов, данные о загрузке каждого анализатора, информацию о простоях и эффективности использования приборов. Студенты создали удобный лабораторный «личный кабинет» с историей, напоминаниями и отчетами, который работает в обычном браузере.
Проект реализуется на медико-биологическом факультете Сибирского медуниверситета, где внедряется командный подход и решение задач реального сектора экономики в рамках программы развития «Приоритет-2030». Проект также получил грантовую поддержку по программе «RWB Таланты» от Wildberries, что обеспечило команде финансовую стабильность и доступ к внешним лекциям по управлению разработкой. Задачу ставила и курировала врач лаборатории университета Александра Гречишникова, которая следила, чтобы разработка соответствовала реальным потребностям.