В Томске создали приложение для управления диагностической медлабораторией

Проект реализуется на медико-биологическом факультете Сибирского медуниверситета, где внедряется командный подход и решение задач реального сектора экономики в рамках программы развития «Приоритет-2030». Проект также получил грантовую поддержку по программе «RWB Таланты» от Wildberries, что обеспечило команде финансовую стабильность и доступ к внешним лекциям по управлению разработкой. Задачу ставила и курировала врач лаборатории университета Александра Гречишникова, которая следила, чтобы разработка соответствовала реальным потребностям.