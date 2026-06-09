Бывшего директора из Абакана осудят за неуплату налогов на 85 млн

В Хакасии завершено расследование уголовного дела против бывшего директора коммерческой организации. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемая, занимаясь торговлей на территории Красноярского края и Московской области, не исчислила и не уплатила НДС и налог на прибыль организаций. В бюджет не поступило более 85 миллионов рублей.
На имущество экс-директора наложен арест на сумму более 10,5 миллиона рублей. Оперативное сопровождение вели сотрудники УЭБиПК МВД по Хакасии.
Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее мы сообщали, что красноярцу грозит пожизненное за убийство бывшей жены и ранение её сожителя.