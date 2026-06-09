Актриса Наталья Бочкарева жестко высказалась о молодежи

Бочкарева добавила, что актерский рынок всегда был переполнен. Однако ситуация сильно ухудшилась в последнее время. По ее мнению, в этом виновато множество курсов актерского мастерства. Она подчеркнула, что сегодня «каждый второй, кто прошел двухнедельный курс, считает себя актером».