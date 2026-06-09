Актриса Наталья Бочкарева жестко высказалась о молодежи

Главная проблема нынешней молодежи — пассивный настрой в поисках работы: они рассылают резюме и просто ждут, пока им ответят. Такое заявление сделала актриса Наталья Бочкарева. По ее словам, молодым актерам следует лично обивать пороги столичных кастинг-директоров и продюсеров.
— Во-первых, нужен талант, во-вторых, огромное желание. Зачастую наша молодежь, даже если она одарена талантливо, неактивна. Ты должен креативить, нужно, чтобы о тебе знали. Но сейчас никто особо не хочет шевелиться, — отметила актриса.
Бочкарева добавила, что актерский рынок всегда был переполнен. Однако ситуация сильно ухудшилась в последнее время. По ее мнению, в этом виновато множество курсов актерского мастерства. Она подчеркнула, что сегодня «каждый второй, кто прошел двухнедельный курс, считает себя актером».
Бочкарева также отметила, что решающим фактором на кастинге все еще остаются живое общение и умение заинтересовать собой, а не дипломы и сертификаты о пройденных курсах, передает NewsNN.
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