Производитель Jeep отзывает более миллиона автомобилей: в машинах найдена опасная уязвимость

Пока машины находятся в эксплуатации у владельцев, автопроизводитель советует не парковать внедорожники у зданий и других автомобилей. В США под отзыв попали почти 1,08 млн машин, в Канаде — 106 тысяч и еще около 125 тысяч автомобилей — в Мексике.