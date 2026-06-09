«Горячая линия» по вопросам зачисления в детсады открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли «горячую линию» по вопросам зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения в новом учебном году. Об этом сообщили в мэрии.
Обратиться к специалистам городского департамента образования все желающие могут 9 июня с 9:30 до 12:00. Телефон для интересующих вопросов: 435−69−82.
Напомним, что запись ребёнка в школу или детский сад сегодня доступна без очередей и походов по инстанциям — достаточно воспользоваться онлайн‑сервисами.
Ранее мы писали, что выдано положительное заключение на проект школы для одаренных детей на Бору.