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«Горячая линия» по вопросам зачисления в детсады открылась в Нижнем Новгороде

Обратиться к специалистам жители могут до 12:00.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде открыли «горячую линию» по вопросам зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения в новом учебном году. Об этом сообщили в мэрии.

Обратиться к специалистам городского департамента образования все желающие могут 9 июня с 9:30 до 12:00. Телефон для интересующих вопросов: 435−69−82.

Напомним, что запись ребёнка в школу или детский сад сегодня доступна без очередей и походов по инстанциям — достаточно воспользоваться онлайн‑сервисами.

Ранее мы писали, что выдано положительное заключение на проект школы для одаренных детей на Бору.