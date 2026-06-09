Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к озеру лотосов возле села Галкино

На плохое состояние дороги жители села сообщили через Атлас проблемных объектов.

Источник: AmurMedia

Жители села Галкино через Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщили о плохом состоянии дороги, ведущей к озеру лотосов, которое пользуется популярностью у туристов. Их обращения были замечены, ремонт дороги начнется в 2027 году. Провести работы стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Я очень рада, что наконец-то начинается ремонт дороги к нашему озеру лотосов! Это самое красивейшее место Хабаровского района, куда приезжают туристы со всего края. Раньше было сложно добираться, особенно после дождей. Теперь благодаря президентскому нацпроекту у нас появится хорошая, безопасная дорога. Это большая радость для всех жителей села и тех, кто любит природу нашего края», — поделилась впечатлениями жительница села Галкино Людмила.

Как уточнили в краевом Минтрансе, будет полностью обновлён участок с 0 по 11 км. На этом отрезке восстановят земляное полотно и расчистят кюветы, устроят дорожную одежду, установят бортовой камень, отремонтируют железобетонные трубы и обустроят примыкания.

Также в рамках работ предусмотрена установка автобусных остановок, металлического перильного ограждения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение линий дорожной разметки.

«Обращение жителей села Галкино через губернаторский Атлас проблемных объектов показало, насколько востребован этот маршрут среди туристов и местных жителей. Мы видим свою задачу не просто в ремонте дорожного покрытия, а в создании комфортной и безопасной инфраструктуры, которая будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала нашего региона. Для нас крайне важно слышать обращения граждан и своевременно реагировать на их просьбы, воплощать в жизнь их инициативы, ведь именно жители лучше всех знают, какие проблемы требуют первоочередного решения. Благодаря такому диалогу с населением мы можем более эффективно распределять ресурсы и реализовывать проекты, которые действительно нужны людям», — подчеркнули в краевом Минтрансе.

Отметим, что небольшое, но живописное озеро находится примерно в 30 км от Хабаровска и в 3,5 км от села, между садовыми товариществами. Для удобства туристов разрабатывается проект строительства парковочной зоны возле озера — планируется обустроить около 30 парковочных мест.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае отремонтируют ключевые дорожные объекты, по которым поступает наибольшее количество жалоб от жителей региона в губернаторском атласе проблемных объектов — Атлас27. Среди них — участки автодорог «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре», «Обход пос. Красная Речка — с. Казакевичево», «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск». На ремонт этих дорог получено финансирование по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше