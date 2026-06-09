В Хабаровском крае отремонтируют дорогу к озеру лотосов возле села Галкино

Жители села Галкино через Атлас проблемных объектов, созданный по поручению губернатора Дмитрия Демешина, сообщили о плохом состоянии дороги, ведущей к озеру лотосов, которое пользуется популярностью у туристов. Их обращения были замечены, ремонт дороги начнется в 2027 году. Провести работы стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Я очень рада, что наконец-то начинается ремонт дороги к нашему озеру лотосов! Это самое красивейшее место Хабаровского района, куда приезжают туристы со всего края. Раньше было сложно добираться, особенно после дождей. Теперь благодаря президентскому нацпроекту у нас появится хорошая, безопасная дорога. Это большая радость для всех жителей села и тех, кто любит природу нашего края», — поделилась впечатлениями жительница села Галкино Людмила.
Как уточнили в краевом Минтрансе, будет полностью обновлён участок с 0 по 11 км. На этом отрезке восстановят земляное полотно и расчистят кюветы, устроят дорожную одежду, установят бортовой камень, отремонтируют железобетонные трубы и обустроят примыкания.
Также в рамках работ предусмотрена установка автобусных остановок, металлического перильного ограждения, дорожных знаков и сигнальных столбиков, а также нанесение линий дорожной разметки.
«Обращение жителей села Галкино через губернаторский Атлас проблемных объектов показало, насколько востребован этот маршрут среди туристов и местных жителей. Мы видим свою задачу не просто в ремонте дорожного покрытия, а в создании комфортной и безопасной инфраструктуры, которая будет способствовать дальнейшему развитию туристического потенциала нашего региона. Для нас крайне важно слышать обращения граждан и своевременно реагировать на их просьбы, воплощать в жизнь их инициативы, ведь именно жители лучше всех знают, какие проблемы требуют первоочередного решения. Благодаря такому диалогу с населением мы можем более эффективно распределять ресурсы и реализовывать проекты, которые действительно нужны людям», — подчеркнули в краевом Минтрансе.
Отметим, что небольшое, но живописное озеро находится примерно в 30 км от Хабаровска и в 3,5 км от села, между садовыми товариществами. Для удобства туристов разрабатывается проект строительства парковочной зоны возле озера — планируется обустроить около 30 парковочных мест.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае отремонтируют ключевые дорожные объекты, по которым поступает наибольшее количество жалоб от жителей региона в губернаторском атласе проблемных объектов — Атлас27. Среди них — участки автодорог «с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре», «Обход пос. Красная Речка — с. Казакевичево», «г. Комсомольск-на-Амуре — г. Амурск». На ремонт этих дорог получено финансирование по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».