Платные парковки принесли в бюджет Перми более 300 млн рублей за полгода

Система платных парковок принесла в бюджет Перми более 301 млн рублей с начала 2026 года, сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на МКУ «Пермская дирекция дорожного движения».
При этом, штрафов за неоплаченную парковку с начала 2026 года собрано больше, чем добровольных парковочных платежей (соответственно, 151,1 и 150,7 млн рублей). В 2025 году доля штрафов составила 263 млн.
Рост поступлений в городской бюджет можно связать с увеличением стоимости платной парковки, а также с появлением новых парковочных зон. Например, так называемых плоскостных (оборудованных одноуровневых открытых стоянок).
Ранее жителей Перми напугал полыхающий автомобиль на парковке рядом со школой.