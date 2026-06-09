Бани, сауны и солярии увеличили объём своих услуг вчетверо

Официальная статистика второй год подряд показывает кратный рост объёма услуг, оказанных компаниями, зарегистрированными по ОКВЭД «Деятельность по обеспечению физического комфорта». Согласно информации Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, за первый квартал текущего года этот финансовый показатель достиг 23,5 млрд тг, увеличившись в 4,1 раза в сравнении с январём-мартом 2025-го. Не исключено, что это ещё не полная сумма, так как она не включает в себя долю серого рынка таких услуг.
Резкий скачок объёма услуг по обеспечению физического комфорта в первом квартале текущего года оказался даже значительно выше двукратного прироста объёма услуг, оказанных предприятиями сектора за весь 2025-й. Тогда компании, оказывающие такие услуги, получили 72,5 млрд тг — в 2,3 раза больше, чем за 2024 год.
Можно отметить: более 86% всех денег, которые владельцы парных, хамамов и саун получили за свои услуги, было обеспечено за счёт физических лиц, и только около 14% пришлось на юрлица.
Рост объёма оказанных услуг по обеспечению физического комфорта — прямой результат развития и совершенствования такого бизнеса. Такой вывод можно сделать при сравнении многолетней динамики объёмов услуг и вкладываемых средств. Согласно данным источника, в 2024 году предприниматели инвестировали в развитие своих компаний рекордную сумму — 17,1 млрд тг, — и уже на следующий год получили максимальный объём услуг.
Капвложения, о которых идёт речь — это деньги, которые бизнес тратит не только на обновление существующей структуры, но и строительство новых объектов. Если взять в пример только бани, последние несколько лет их количество в стране ежегодно увеличивалось на 25−44 единиц. Без роста рыночного спроса на такие виды услуг такое регулярное расширение бизнеса было бы невозможно. Предприниматели, со своей стороны, меняют банную культуру и привносят в неё новые стандарты, предлагая комфорт международного уровня. Так, в стране появились банные комплексы, в которых парные с разными технологиями парения соседствуют с большими бассейнами, снежными комнатами, кинотеатрами и даже живым музыкальным сопровождением.
Бани становятся местом, где можно не только попариться, но и устроить детский день рождения или корпоративную вечеринку. Именно поэтому в крупных банных комплексах теперь не редкость несколько видов ресторанов разных национальных кухонь, множество вариантов дополнительных SPA-услуг. Судя по открытым данным компаний, стоимость такого отдыха в крупных городах страны варьируется от 3 тыс. до 20 тыс. тг в час для компании. Максимальный ценник — 200 тыс. тг в сутки за аренду коттеджа-бани. Разброс цен на такие услуги велик: это связано с разными предлагаемыми условиями. В общественных банях стоимость входного билета, как правило, ниже.
Специалисты БНС собирают и публикуют данные о стоимости разового посещения бани (без упоминания её вида). По данным на май текущего года поход в баню обходится казахстанцам в сумму чуть более 2 тыс. тг. В сравнении с маем 2025-го такая платная услуга стала дороже на 14,2%.
Индекс потребительских цен на посещение бани несколько лет демонстрирует постепенное повышение. Низкий показатель 2020-го (103,7%) — скорее исключение из тенденции, связанное со снижением спроса из-за ограничений в период пандемии. В последующие периоды индекс цен варьировался в диапазоне 112%-114 %.
По данным на май 2026 года, стоимость посещения бани существенно отличалась в крупных городах страны. Наибольшие показатели были зафиксированы в Актау (4,2 тыс. тг), Павлодаре (3,5 тыс. тг) и Алматы (3,3 тыс. тг), наименьшие — в Туркестане (1,1 тыс. тг), Уральске и Кызылорде (по 1,4 тыс. тг).