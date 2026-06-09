Бани, сауны и солярии увеличили объём своих услуг вчетверо

Капвложения, о которых идёт речь — это деньги, которые бизнес тратит не только на обновление существующей структуры, но и строительство новых объектов. Если взять в пример только бани, последние несколько лет их количество в стране ежегодно увеличивалось на 25−44 единиц. Без роста рыночного спроса на такие виды услуг такое регулярное расширение бизнеса было бы невозможно. Предприниматели, со своей стороны, меняют банную культуру и привносят в неё новые стандарты, предлагая комфорт международного уровня. Так, в стране появились банные комплексы, в которых парные с разными технологиями парения соседствуют с большими бассейнами, снежными комнатами, кинотеатрами и даже живым музыкальным сопровождением.