Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область, ранены семь человек

ВСУ за минувшие сутки ударили по Белгородской области 74 раза. В результате пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

ВСУ за минувшие сутки ударили по Белгородской области 74 раза. В результате пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в Max.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в райцентре Беловское пострадали пять женщин. По данным регионального оперштаба, после медобследования только у одной из них подтвердился диагноз «акубаротравма».

В райцентре Борисовка мужчина и женщина получили ранения при атаке FPV-дрона на коммерческий объект. В районе села Доброе Шебекинского округа БПЛА ударил по автомобилю, из-за чего пострадал еще один мирный житель. Еще две женщины и мужчина получили ранения из-за детонации беспилотников — в Грайворонском и Шебекинском, а также в Ивнянском округах.

Также, как уточнил господин Шуваев, за минувшие сутки со стороны Украины атаковали Белгород и пригородный Белгородский округ, Валуйский, Волоконовский, Краснояружский, Прохоровский, Ракитянский и Яковлевский округа. ВСУ восемь раз применили авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, а также десять раз сбросили взрывные устройства с дронов. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 78 беспилотников.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 68 раз. В результате погибла одна мирная жительница, еще пять человек пострадали, в том числе один подросток.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше