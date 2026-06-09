За сутки ВСУ 74 раза атаковали Белгородскую область, ранены семь человек

В райцентре Борисовка мужчина и женщина получили ранения при атаке FPV-дрона на коммерческий объект. В районе села Доброе Шебекинского округа БПЛА ударил по автомобилю, из-за чего пострадал еще один мирный житель. Еще две женщины и мужчина получили ранения из-за детонации беспилотников — в Грайворонском и Шебекинском, а также в Ивнянском округах.