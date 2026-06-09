Цветков и Бармин останутся в тренерском штабе ХК «Торпедо-Горький»

В минувшем сезоне Цветков занимался подготовкой голкиперов в фарм‑клубе «Торпедо», а Бармин работал видеотренером. В новом сезоне задачи специалистов распределятся так: Цветков возьмёт на себя развитие вратарей во всей нижегородской системе — в ВХЛ, МХЛ и старших группах хоккейной школы. Он будет сотрудничать с тренером вратарей «Торпедо» Николаем Хабибулиным.