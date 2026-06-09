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Цветков и Бармин останутся в тренерском штабе ХК «Торпедо-Горький»

В тренерском штабе «Чайки» произошли изменения.

Тренерская бригада нижегородского хоккея сохранит в своём составе Алексея Цветкова и Глеба Бармина. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В минувшем сезоне Цветков занимался подготовкой голкиперов в фарм‑клубе «Торпедо», а Бармин работал видеотренером. В новом сезоне задачи специалистов распределятся так: Цветков возьмёт на себя развитие вратарей во всей нижегородской системе — в ВХЛ, МХЛ и старших группах хоккейной школы. Он будет сотрудничать с тренером вратарей «Торпедо» Николаем Хабибулиным.

Бармин переключится на аналитическую деятельность — войдёт в штаб «Чайки» и будет задействован в скаутском отделе «Торпедо». Контракты с тренерами заключены на год.

Стоит отметить, что Глеб Бармин ранее сам выходил на лёд в составе «Чайки»: в сезоне 2020/21 форвард 2002 года рождения провёл 44 матча в регулярном чемпионате и заработал 18 очков (10 голов и 8 передач).

Ранее Никита Шавин продлил контракт с нижегородским ХК «Торпедо».