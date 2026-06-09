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Хабаровские батутисты взяли золото на чемпионате страны

Сборная Хабаровского края одержала победу на командном чемпионате России по прыжкам на батуте.

Источник: Комсомольская правда

Сборная Хабаровского края одержала победу на командном чемпионате России по прыжкам на батуте в Санкт Петербурге (0+), где соревновались более 300 атлетов из 22 регионов страны, сообщает пресс-служба Правительства Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В категории мужского командного зачёта в дисциплине «двойной минитрамп» первое место заняли Тимофей Голубенко, Артём Голбан, Александр Бутько и Лев Бусарев. Серебряные медали ушли сборной Краснодарского края, бронзовые — команде Белгородской области.

На параллельных всероссийских соревнованиях «Надежды России — 3» Михаил Андрейко завоевал золото в двойном минитрампе и серебро в индивидуальных прыжках.

Главный тренер сборной края Александр Коноштаров отметил, что команда второй год подряд занимает первое место, а трое её участников — чемпионы Европы текущего года. Тимофей Голубенко и Александр Бутько уже отобрались на чемпионат мира в Китае (сентябрь). Остальные спортсмены поборются за путёвки на личном чемпионате России, подготовка к которому стартует в августе.

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