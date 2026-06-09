Хабаровские батутисты взяли золото на чемпионате страны

Главный тренер сборной края Александр Коноштаров отметил, что команда второй год подряд занимает первое место, а трое её участников — чемпионы Европы текущего года. Тимофей Голубенко и Александр Бутько уже отобрались на чемпионат мира в Китае (сентябрь). Остальные спортсмены поборются за путёвки на личном чемпионате России, подготовка к которому стартует в августе.