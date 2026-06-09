Капитальный ремонт школы завершили в Бикинском округе

— После длительного перерыва, связанного с капитальным ремонтом здания, в МБОУ НОШ села Пушкино вновь открыты дошкольные группы, 34 малыша вновь переступили порог родного учебного заведения, где для них подготовили светлые, теплые и уютные группы. А всего дошкольников в селе 45, — рассказала глава Бикинского округа Олеся Положенцева. — А уже с 1 сентября малыши снова будут учиться и играть под одной крышей со школьниками — в атмосфере единства, традиций и будущих открытий.