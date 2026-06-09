Капитальный ремонт школы завершили в Бикинском округе

Школа в селе Пушкина открыла двери для своих воспитанников после капитального ремонта. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», на восстановление аварийного здания учебного заведения из краевого бюджета было направлено 28,7 млн рублей.
Выделенные средства позволили утеплить фасад, заменить окна, выровнять стены, провели работы в спортзале, подвале, обновили детское пространство.
МБОУ НОШ села Пушкина посещают не только ученики. В своей структуре образовательная организация имеет еще одно подразделение — дошкольные группы. Поэтому именно дошколята первыми переступили порог отремонтированного здания.
— После длительного перерыва, связанного с капитальным ремонтом здания, в МБОУ НОШ села Пушкино вновь открыты дошкольные группы, 34 малыша вновь переступили порог родного учебного заведения, где для них подготовили светлые, теплые и уютные группы. А всего дошкольников в селе 45, — рассказала глава Бикинского округа Олеся Положенцева. — А уже с 1 сентября малыши снова будут учиться и играть под одной крышей со школьниками — в атмосфере единства, традиций и будущих открытий.