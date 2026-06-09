Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 9 июня 2026 года в Мажилисе рассказал о мерах по защите женщин от бытового насилия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Спикер отметил, что по поручению министра внутренних дел для защиты прав женщин во всех подразделениях полиции функционируют специальные отделы по противодействию бытовому насилию и защите женщин.

«Работа по профилактике и пресечению правонарушений в отношении женщин на сегодня значительно усилена. Более 41 тыс. правонарушителей привлечены к административной ответственности, свыше 11 тыс. лиц подвергнуты административному аресту. Вынесено более 35 тыс. защитных предписаний. Судами установлены особые требования к поведению в отношении 9 200 агрессоров. В том числе 8 300 лицам запрещено употребление алкогольных напитков. За нарушение установленных ограничений к ответственности привлечены более 10 тыс. человек. По решению суда всем им назначены обязательные психокоррекционные программы», — дополнил Адилов.

С его слов, в рамках нового закона о профилактике правонарушений 1 928 лицам вынесены официальные предупреждения. Кроме того, 49 правонарушителям запрещено приближаться к потерпевшим.

14 мая 2026 года стало известно, что мужчина из ревности чуть не убил и покалечил сожительницу в Павлодаре.