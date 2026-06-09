Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский мюзикл «Бой с тенью» показали жюри «Золотой Маски»

В Красноярске экспертам Национальной театральной премии «Золотая Маска» показали мюзикл «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.

В Красноярске экспертам Национальной театральной премии «Золотая Маска» показали мюзикл «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.

Мюзикл «Бой с тенью» стал номинантом «Золотой Маски» в 2025 году в категории «Лучший спектакль в жанре “Оперетта/Мюзикл”». Председатель жюри «Золотой Маски», народный артист России Эльдар Алиев отметил, что само попадание в список номинантов уже является важным признанием для театра. Показ прошел на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

Премьера постановки Джеммы Аветисян состоялась 22 ноября 2024 года. В спектакле заняты солисты, хор, балет и оркестр. Всего на сцену выходят около 60 артистов. Сюжет основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», написанной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В центре истории молодой ученый, который попадает в город, где царят лицемерие и страх. Его Тень обретает самостоятельность и начинает жить по своим правилам.

Победителей «Золотой Маски» объявят 20 июня на торжественной церемонии в Омске.

Напомним, что изначально спектакль должны были представить 6 апреля в Москве на сцене Театра имени Моссовета. Однако показ отменили из-за массового недомогания артистов.