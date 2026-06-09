Красноярский мюзикл «Бой с тенью» показали жюри «Золотой Маски»

В Красноярске экспертам Национальной театральной премии «Золотая Маска» показали мюзикл «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.
Мюзикл «Бой с тенью» стал номинантом «Золотой Маски» в 2025 году в категории «Лучший спектакль в жанре “Оперетта/Мюзикл”». Председатель жюри «Золотой Маски», народный артист России Эльдар Алиев отметил, что само попадание в список номинантов уже является важным признанием для театра. Показ прошел на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.
Премьера постановки Джеммы Аветисян состоялась 22 ноября 2024 года. В спектакле заняты солисты, хор, балет и оркестр. Всего на сцену выходят около 60 артистов. Сюжет основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», написанной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В центре истории молодой ученый, который попадает в город, где царят лицемерие и страх. Его Тень обретает самостоятельность и начинает жить по своим правилам.
Победителей «Золотой Маски» объявят 20 июня на торжественной церемонии в Омске.
Напомним, что изначально спектакль должны были представить 6 апреля в Москве на сцене Театра имени Моссовета. Однако показ отменили из-за массового недомогания артистов.