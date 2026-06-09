Красноярский мюзикл «Бой с тенью» показали жюри «Золотой Маски»

Премьера постановки Джеммы Аветисян состоялась 22 ноября 2024 года. В спектакле заняты солисты, хор, балет и оркестр. Всего на сцену выходят около 60 артистов. Сюжет основан на пьесе Евгения Шварца «Тень», написанной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. В центре истории молодой ученый, который попадает в город, где царят лицемерие и страх. Его Тень обретает самостоятельность и начинает жить по своим правилам.