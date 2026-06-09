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В Хабаровском крае смерть рабочего на стройке привела к приговору в суде

Суд признал вину в нарушении техники безопасности на стройке газопровода.

В Хабаровском крае, в Амурске, вынесен приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем смерть человека, сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным следствия, осенью 2024 года на участке строительства газопровода в Амурском районе мужчина, управляя гусеничным экскаватором, не убедился в отсутствии людей в рабочей зоне. В результате был смертельно травмирован 47-летний рабочий, находившийся рядом с техникой.

Отмечается, что происшествие произошло из-за нарушения требований охраны труда и техники безопасности.

Амурский городской суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 216 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с эксплуатацией гусеничного экскаватора, сроком на 1 год.

Государственное обвинение поддержала Амурская городская прокуратура. Расследование вело следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.