В Хабаровском крае смерть рабочего на стройке привела к приговору в суде

По данным следствия, осенью 2024 года на участке строительства газопровода в Амурском районе мужчина, управляя гусеничным экскаватором, не убедился в отсутствии людей в рабочей зоне. В результате был смертельно травмирован 47-летний рабочий, находившийся рядом с техникой.