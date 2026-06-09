«Амур» объявил кастинг в группу поддержки

Каждое лето хоккейный клуб из Хабаровска проводит отбор девушек, желающих стать частью группы поддержки «тигров». В этом году кастинг в AmurGirls пройдет в следующую пятницу, 19 июня, в 17:00 в «Платинум Арене». Его участницами могут стать девушки в возрасте от 18 лет и старше с ростом от 170 сантиметров и стройной фигурой. Также претенденткам нужно иметь хорошую хореографическую подготовку, акробатические и гимнастические навыки. Для участия в кастинге всем желающим нужно заполнить анкету, указав в ней свою фамилию, имя и отчество, рост, вес, место учебы или работы, уровень танцевальной подготовки. К анкете нужно приложить свое фото в полный рост, номер телефона и ссылки на личные аккаунты в соцсетях. Заполненную анкету нужно отправить на электронную почту клуба events@hcamur.ru.