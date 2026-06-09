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Более 3 км теплосетей заменят в Николаевске-на-Амуре

Работы проведут на 12 участках общей протяженностью более 3 км. Тепловую изоляцию заменят на 9 отрезках теплосети. На обновление направят 175 млн рублей. Ремонт запланирован на основных магистралях от ТЭЦ, поэтому в летний период будут вводиться ограничения в подаче горячей воды. Также ограничат движение по улице Кантера. Восстановление изоляции ведется с января по май и.

Работы проведут на 12 участках общей протяженностью более 3 км. Тепловую изоляцию заменят на 9 отрезках теплосети. На обновление направят 175 млн рублей. Ремонт запланирован на основных магистралях от ТЭЦ, поэтому в летний период будут вводиться ограничения в подаче горячей воды. Также ограничат движение по улице Кантера. Восстановление изоляции ведется с января по май и с октября до конца года. Замена трубопроводов начинается после окончания отопительного периода и продолжается до 30 сентября.