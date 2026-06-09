Открытие «Лемана Про» на Павла Морозова должно состояться в следующем году

Завершение работ, согласно паспорту объекта, планируется в сентябре следующего года. Открытие также запланировано на следующий год, правда, пока без точных дат. «В гипермаркете ведутся ремонтные работы. Открытие запланировано на следующий год. Дат открытия пока нет. Из гипермаркета на ул. Павла Морозова, 86 вы можете заказать товары со склада с доставкой или на самовывоз», — сообщили представители компании в отзывах на платформе «2ГИС».