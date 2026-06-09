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Жена ударила мужа ножом во время застолья в районе имени Лазо

53-летний мужчина в районе имени Лазо попал в больницу с раной на груди. Как выяснилось, во время застолья между потерпевшим и его женой началась ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом. Мужчине оказали медицинскую помощь, а на женщину завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

53-летний мужчина в районе имени Лазо попал в больницу с раной на груди. Как выяснилось, во время застолья между потерпевшим и его женой началась ссора, в ходе которой женщина ударила мужа ножом. Мужчине оказали медицинскую помощь, а на женщину завели уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.