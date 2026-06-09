Рецепты освежающих напитков из простых ингредиентов

Наступило лето, приближаются долгие солнечные дни, прогулки под открытым небом и первые по-настоящему жаркие недели. В такую погоду особенно важно поддерживать водный баланс, но обычная вода быстро надоедает, а газировка принесет мало пользы. Существует множество освежающих напитков, которые не только утолят жажду, но и порадуют ярким вкусом. «АиФ-Воронеж» сделал подборку нескольких простых рецептов летних напитков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов.