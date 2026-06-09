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Рецепты освежающих напитков из простых ингредиентов

В жаркую погоду особенно важно поддерживать водный баланс, но обычная вода быстро надоедает, а газировка принесет мало пользы. Существует множество освежающих напитков, которые не только утолят жажду, но и порадуют ярким вкусом.

Источник: АиФ Воронеж

Наступило лето, приближаются долгие солнечные дни, прогулки под открытым небом и первые по-настоящему жаркие недели. В такую погоду особенно важно поддерживать водный баланс, но обычная вода быстро надоедает, а газировка принесет мало пользы. Существует множество освежающих напитков, которые не только утолят жажду, но и порадуют ярким вкусом. «АиФ-Воронеж» сделал подборку нескольких простых рецептов летних напитков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Клубнично-лимонный лимонад.

В этом лимонаде сладкая клубника и кислый лимон хорошо дополняют друг друга. Напиток отлично утоляет жажду и красиво смотрится на летнем столе.

Ингредиенты:

Свежая клубника — 300 г.

Лимоны — 2 шт.

Сахар — 100 г (или по вкусу).

Вода — 1 литр.

Лед — по вкусу.

Свежая мята для украшения (по желанию).

Приготовление:

Хорошо помойте клубнику, оторвите хвостики и разрежьте ягоды пополам.

Измельчите клубнику в блендере в пюре.

Выжмите сок из лимонов (следите, чтобы в сок не попали косточки).

В большом кувшине смешайте клубничное пюре, лимонный сок и сахар. Перемешайте до растворения сахара.

Добавьте холодную воду, лёд и снова перемешайте.

Перед тем как подавать, украсьте напиток мятой и дольками лимона.

Ягодный микс.

Ягодный микс очень подходит для жаркой погоды. В нём много витаминов, которые помогают чувствовать себя бодрее.

Ингредиенты:

Свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, черника, смородина) — 300 г.

Лимон — 1 шт.

Сахар или мед — 100 г (или по вкусу).

Вода — 1 литр.

Лед — по вкусу.

Свежая мята для украшения (по желанию).

Приготовление:

Помойте ягоды и уберите хвостики.

Измельчите ягоды в блендере в пюре.

Выжмите сок из лимона, старайтесь, чтобы косточки не попали.

В большой кувшин положите ягодное пюре, добавьте лимонный сок и сахар (или мёд). Хорошо перемешайте, чтобы сахар или мёд полностью растворились.

Влейте холодную воду и добавьте лёд. Перемешайте.

Уберите напиток в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы смешались.

Перед подачей украсьте напиток свежей мятой и целыми ягодами.

Холодный банановый латте.

Вкусный, сытный и холодный латте можно сделать на завтрак, чтобы проснуться.

Ингредиенты:

Банан — 1 шт.

Молоко — 150 мл.

Вода — 150 мл.

Кофе заварной — 1 ст. ложка.

Лед — 2−3 кубика.

Приготовление:

Заварите кофе и остудите.

Очистите банан и нарежьте кружочками.

Положите банан в блендер, залейте остывшим кофе и взбейте.

Добавьте в блендер молоко и кубики льда, а затем взбейте всё ещё раз.

Мятное молоко.

Необычный рецепт для тех, кто любит мяту и молочные напитки.

Ингредиенты:

Молоко — 0,5 л.

Сахар — 2 ст. ложки.

Мята свежая — 1−2 веточки.

Приготовление:

Налейте молоко в кастрюльку.

Помойте мяту и слегка помните её пальцами, чтобы листья дали запах.

Положите мяту в кастрюлю с молоком и поставьте на огонь.

Доведите молоко до кипения, засыпьте сахар и кипятите, помешивая, минуту-другую.

Снимите кастрюлю с огня и дайте молоку с мятой остыть примерно 20−30 минут.

Снимите пенку, достаньте мяту.

Процедите молоко и поставьте остывать в холодильник.