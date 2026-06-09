Рецепты освежающих напитков из простых ингредиентов

Наступило лето, приближаются долгие солнечные дни, прогулки под открытым небом и первые по-настоящему жаркие недели. В такую погоду особенно важно поддерживать водный баланс, но обычная вода быстро надоедает, а газировка принесет мало пользы. Существует множество освежающих напитков, которые не только утолят жажду, но и порадуют ярким вкусом. «АиФ-Воронеж» сделал подборку нескольких простых рецептов летних напитков, которые легко приготовить дома из доступных ингредиентов.
Клубнично-лимонный лимонад.
В этом лимонаде сладкая клубника и кислый лимон хорошо дополняют друг друга. Напиток отлично утоляет жажду и красиво смотрится на летнем столе.
Ингредиенты:
Свежая клубника — 300 г.
Лимоны — 2 шт.
Сахар — 100 г (или по вкусу).
Вода — 1 литр.
Лед — по вкусу.
Свежая мята для украшения (по желанию).
Приготовление:
Хорошо помойте клубнику, оторвите хвостики и разрежьте ягоды пополам.
Измельчите клубнику в блендере в пюре.
Выжмите сок из лимонов (следите, чтобы в сок не попали косточки).
В большом кувшине смешайте клубничное пюре, лимонный сок и сахар. Перемешайте до растворения сахара.
Добавьте холодную воду, лёд и снова перемешайте.
Перед тем как подавать, украсьте напиток мятой и дольками лимона.
Ягодный микс.
Ягодный микс очень подходит для жаркой погоды. В нём много витаминов, которые помогают чувствовать себя бодрее.
Ингредиенты:
Свежие или замороженные ягоды (клубника, малина, черника, смородина) — 300 г.
Лимон — 1 шт.
Сахар или мед — 100 г (или по вкусу).
Вода — 1 литр.
Лед — по вкусу.
Свежая мята для украшения (по желанию).
Приготовление:
Помойте ягоды и уберите хвостики.
Измельчите ягоды в блендере в пюре.
Выжмите сок из лимона, старайтесь, чтобы косточки не попали.
В большой кувшин положите ягодное пюре, добавьте лимонный сок и сахар (или мёд). Хорошо перемешайте, чтобы сахар или мёд полностью растворились.
Влейте холодную воду и добавьте лёд. Перемешайте.
Уберите напиток в холодильник на 30 минут, чтобы вкусы смешались.
Перед подачей украсьте напиток свежей мятой и целыми ягодами.
Холодный банановый латте.
Вкусный, сытный и холодный латте можно сделать на завтрак, чтобы проснуться.
Ингредиенты:
Банан — 1 шт.
Молоко — 150 мл.
Вода — 150 мл.
Кофе заварной — 1 ст. ложка.
Лед — 2−3 кубика.
Приготовление:
Заварите кофе и остудите.
Очистите банан и нарежьте кружочками.
Положите банан в блендер, залейте остывшим кофе и взбейте.
Добавьте в блендер молоко и кубики льда, а затем взбейте всё ещё раз.
Мятное молоко.
Необычный рецепт для тех, кто любит мяту и молочные напитки.
Ингредиенты:
Молоко — 0,5 л.
Сахар — 2 ст. ложки.
Мята свежая — 1−2 веточки.
Приготовление:
Налейте молоко в кастрюльку.
Помойте мяту и слегка помните её пальцами, чтобы листья дали запах.
Положите мяту в кастрюлю с молоком и поставьте на огонь.
Доведите молоко до кипения, засыпьте сахар и кипятите, помешивая, минуту-другую.
Снимите кастрюлю с огня и дайте молоку с мятой остыть примерно 20−30 минут.
Снимите пенку, достаньте мяту.
Процедите молоко и поставьте остывать в холодильник.