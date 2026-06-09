О подключении потребителей к горячему водоснабжению и ходе ремонтных работ

Администрация ООО «Ростовские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и убедительно просит ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441−22−11, (863) 210−47−32, (863) 210−47−33.​