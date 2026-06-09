О подключении потребителей к горячему водоснабжению и ходе ремонтных работ

По информации ООО «Ростовские тепловые сети», 08.06.2026 завершен ремонт тепловых сетей по адресу: пер. Братский, 58. Трасса включена в работу. Производится подключение потребителей по следующим адресам: пер. Братский, 56, 58/4; ул. Пушкинская, 4а.
Завершен ремонт в коллекторе по адресу: пр-кт Коммунистический, 12. Подключены многоквартирные дома по адресам: пр-кт Коммунистический, 12, 14, 12/1, 12/2, 12/3; пр-кт Стачки, 197, 199, 199/2, 199/3.
Завершен ремонт и подключены потребители ООО «Ростовские тепловые сети» по адресам: ул. Извилистая, 17; ул. 2‑я Краснодарская, 92/1, 155/1, 157/1; ул. Содружества, 3, 41, 41/1, 43, 43/1, 43/2, 84; ул. Зорге, 64, 64б, 66, 68, 68а; пр-кт Коммунистический, 46/1, 49/1; ул. Батуринская, 10, 15/15, 13/14, 2−8/12; ул. Свердловская, 3, 5; ул. Литвинова, 8/1, 16.
Напоминаем, в случае отсутствия горячей воды после завершения ремонтных работ необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
По адресу: пр-кт Стачки, 190/16, выявлены новые ненадежные участки тепловых сетей, требующие замены. В связи с этим ремонтные работы продолжатся сегодня, 09.06.2026. Включение горячей воды переносится до завершения ремонта по следующим адресам: пр-кт Стачки, 188/1, 188/3, 190/1б, 190/1, 190/2, 190/3; ул. Зорге, 16, 18, 20, 22/91, 22; ул. Сладкова, 87/1, 87, 85.
В связи с увеличением объема работ продолжается ремонт по адресу: пр-кт Соколова, 31. После устранения всех ненадежных участков 09.06.2026 будут подключены следующие дома: пр-кт Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 64, 72, 73, 75; ул. Малюгиной, 188; пр-кт Чехова, 94а, 94б; ул. Лермонтовская, 161; ул. Филимоновская, 156; пр-кт Ворошиловский, 46/176, 26, 58, 60, 64, 78, 80, 82; ул. Красноармейская, 178; ул. М. Горького, 130, 136, 140, 148, 185.
На участках по адресам: ул. Зорге, 6 и пр-кт Стачки, 199/1, 203, продолжаются ремонтные работы. Из-за выявленных многочисленных дефектов сроки завершения ремонта и подключения потребителей ряда многоквартирных домов переносятся на 10.06.2026. К этим домам относятся: пр-кт Коммунистический, 16, 20, 20/1, 20/4; ул. Зорге, 2, 4, 4а, 6, 6/1, 8, 8/2, 10, 12; пр-кт Стачки, 199/1, 199/3, 201, 203, 205, 207/14.
По причине обнаружения ненадежного участка трубопровода по адресу: ул. Проселочная, 19, отключен ряд домов в микрорайоне Вертолетное поле. Ремонт запланирован на 09.06.2026.
Администрация ООО «Ростовские тепловые сети» приносит извинения за доставленные неудобства и убедительно просит ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к месту дефекта, быть осторожными и внимательными и немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234−89−44, (863) 287−01−90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441−22−11, (863) 210−47−32, (863) 210−47−33.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.