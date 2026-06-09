В Красноярске 15-летний подросток разбился на питбайке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером на улице Шевченко произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда» и подростка на питбайке.
34-летний водитель автомобиля ехал по улице Шевченко и при повороте налево столкнулся со встречным питбайком, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии 15-летний подросток получил травмы и был госпитализирован.
Инспекторам ДПС отец подростка сообщил, что питбайк мальчик купил сам на накопленные деньги. Техника хранилась в гараже, при этом ключи находились в свободном доступе. В день ДТП подросток без ведома отца взял ключи и поехал кататься.
Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности. Питбайк увезли на спецстоянку, сообщили в Госавтоинспеекции.
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