Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске 15-летний подросток разбился на питбайке

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером на улице Шевченко произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда» и подростка на питбайке.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вечером на улице Шевченко произошло ДТП с участием автомобиля «Хонда» и подростка на питбайке.

34-летний водитель автомобиля ехал по улице Шевченко и при повороте налево столкнулся со встречным питбайком, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии 15-летний подросток получил травмы и был госпитализирован.

Инспекторам ДПС отец подростка сообщил, что питбайк мальчик купил сам на накопленные деньги. Техника хранилась в гараже, при этом ключи находились в свободном доступе. В день ДТП подросток без ведома отца взял ключи и поехал кататься.

Сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности. Питбайк увезли на спецстоянку, сообщили в Госавтоинспеекции.

16+