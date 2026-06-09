Почти половина российских компаний пыталась вернуть бывших сотрудников

Согласно исследованию мнений экономически активных россиян, предложение вернуться когда-либо получали 52% опрошенных (15% из них соглашались, 37% отказывались). Женщины получают такие предложения чаще мужчин (54% против 49% соответственно), но и отказываются россиянки активнее (40% женщин против 33% мужчин). Чем старше сотрудники, тем реже их зовут обратно: среди молодежи до 35 лет таких 55%, а среди граждан старше 45 лет — 48%. В свою очередь, молодые работники реже соглашаются вернуться, чем их старшие коллеги (9% против 20%). Тех, кто зарабатывает больше, чаще зовут вернуться, но соглашаются они реже.