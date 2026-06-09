Стоит ли ожидать дефицита билетов на поезда в сезон отпусков

«На сегодня проходит модернизация и новое строительство на 124 вокзалах. Завершаются работы на вокзалах Кокшетау, курортах Борового, Конаева, Коктума, Акши, Манкента и Балхаш-2, работы завершены на 95%. До 1 июля будут введены в эксплуатацию. Кроме того, проводится активное обновление парка пассажирских вагонов. В 2025 году закуплено 175 новых вагонов. В этом году планируется закупить еще 191 вагон. До 2030 года планируется обновить до 90% существующего парка», — резюмировал Нурлан Сауранбаев.