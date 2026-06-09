Стоит ли ожидать дефицита билетов на поезда в сезон отпусков

Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что для удовлетворения повышенного спроса в летний сезон организованы 15 дополнительных маршрутов по востребованным туристическим направлениям.
«Из них 10 маршрутов ведут к Алакольскому побережью. Одновременно увеличена длина поездов», — заверил министр.
В справочной информации сказано, что дополнительные поезда будут курсировать по направлениям «Астана — Достык», «Алматы — Достык», «Семей — Достык», «Усть-Каменогорск — Достык», «Караганда — Балхаш», «Алматы — Семей», «Актобе — Астана» и «Нурлы Жол — Шымкент».
Также, по словам главы Минтранса, аэропорт Балхаша возобновил работу после масштабной реконструкции и готов принимать растущий поток туристов.
«На сегодня проходит модернизация и новое строительство на 124 вокзалах. Завершаются работы на вокзалах Кокшетау, курортах Борового, Конаева, Коктума, Акши, Манкента и Балхаш-2, работы завершены на 95%. До 1 июля будут введены в эксплуатацию. Кроме того, проводится активное обновление парка пассажирских вагонов. В 2025 году закуплено 175 новых вагонов. В этом году планируется закупить еще 191 вагон. До 2030 года планируется обновить до 90% существующего парка», — резюмировал Нурлан Сауранбаев.
19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев рассказал о причинах задержки запуска в эксплуатацию вагонов Stadler.