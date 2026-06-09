Детские площадки в России хотят оборудовать кнопками экстренного вызова

Заместитель председателя Государственной Думы Борис Чернышов предложил оборудовать игровые зоны для детей в России специальными устройствами для быстрой связи с экстренной службой 112. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Марату Хуснуллину.
В своем обращении парламентарий отметил, что на таких территориях нередко происходят инциденты, в результате которых дети получают различные повреждения. Установка тревожных кнопок с функцией автоматической отправки координат диспетчеру, по мнению автора инициативы, позволит ускорить прибытие помощи и повысит уровень защищенности этих мест.
Спасатель заявил, что искать Усольцевых имеет смысл до середины июня.