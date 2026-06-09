В Балашихе при подрыве автомобиля погиб водитель

В подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля, водитель погиб, сообщает пресс-служба Следственного комитета в «Максе».
«По факту подрыва автомобиля в городе Балашихе следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 9 июня около 05:30 мск при движении автомобиля BMW X3 по улице Колдуново в микрорайоне Авиаторов в Балашихе было подорвано взрывное устройство. «В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.
В СК проинформировали, что сейчас следователи и криминалисты совместно с сотрудниками оперативных служб проводят осмотр места инцидента, а в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.
Прокуратура Московской области сообщила в своем телеграм-канале, что контролирует расследование произошедшего. «По поручению исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева на месте работу сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб координирует Балашихинский городской прокурор Дмитрий Девятко», — добавили там.
Материал дополняется.