С начала года жители Красноярского края оформили в собственность 4 477 гаражей

С момента запуска 1 сентября 2021 года программа «гаражной амнистии» в регионе показывает стабильный рост. Жители активно регистрируют свои гаражи и землю под ними, пользуясь упрощенной процедурой. Согласно информации регионального управления Росреестра, на 1 июня 2026 года в крае оформлено 4 477 прав собственности на отдельно стоящие гаражи и зарегистрировано 11 924 права на земельные наделы, предназначенные для размещения гаражей. В мае 2026 года было зарегистрировано 304 права на объекты гаражного назначения. Этот показатель на 19% превышает данные за май 2025 года. Из общего числа регистраций в последнем весеннем месяце 40,5% пришлось на земельные участки. Поддержка инициативы продолжается и на федеральном уровне: Государственная дума в первом чтении утвердила законопроект о продлении срока действия «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Данная мера предоставит жителям Красноярского края и других субъектов страны дополнительное время для оформления имущества. Ключевым требованием для участия в программе является возведение гаража не позднее 29 декабря 2004 года. Упрощенный механизм позволяет гражданам официально закрепить за собой право собственности на недвижимость.