Владимир Шахрин споет вместе с хором в День России в Екатеринбурге

В этом году в состав хора войдут три оркестра: Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии и детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд Бэнд» — всего около 100 человек. Кроме того, в День России выступят около 30 коллективов.