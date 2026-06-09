Вирусы и трояны стали главными источниками киберугроз в Казахстане и в мире

Вопросы кибербезопасности становятся всё более актуальными не только для Казахстана, но и для всего мира. По данным из отчёта Verizon о расследовании утечек данных за 2025 год, структура инцидентов информационной безопасности за последние годы заметно изменилась. В рамках исследования было проанализировано более 31 тыс. инцидентов информационной безопасности в 145 странах мира. По сравнению с предыдущим отчётом масштаб выборки существенно вырос: годом ранее исследование охватывало 22 тыс. инцидентов. В 2023 году на системные вторжения приходилось 36% расследованных инцидентов, а в 2025-м их доля достигла уже 61%. К этой категории относятся вредоносное программное обеспечение, программы-вымогатели, эксплуатация уязвимостей и другие формы технического взлома. Схожая тенденция наблюдается и в Казахстане, где среди зарегистрированных инцидентов увеличивается роль вредоносного программного обеспечения (вирусы, черви и трояны).