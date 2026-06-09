Вирусы и трояны стали главными источниками киберугроз в Казахстане и в мире

По данным Национальной службы реагирования на компьютерные инциденты (KZ-CERT), за январь-март текущего года было зарегистрировано 9,4 тыс. таких инцидентов, против 22,7 тыс. за аналогичный период 2025-го, то есть наблюдалось уменьшение в 2,4 раза. Несмотря на это, текущий показатель остался значительно выше уровней 2022−2024 годов, когда количество подобных инцидентов колебалось от 4,3 тыс. до 6,1 тыс.
Основную часть зарегистрированных инцидентов информационной безопасности по-прежнему составляют вредоносные программы. В первом квартале текущего года было выявлено 7,5 тыс. случаев распространения компьютерных вирусов, сетевых червей и троянов — на 65,9% больше, чем годом ранее. Их доля в общей структуре инцидентов выросла с 19,8% до 79%. Таким образом, именно этот вид угроз стал главным источником киберрисков в стране.
В то же время резко сократилось количество выявленных ботнетов — сетей заражённых устройств, которые могут использоваться для рассылки спама, проведения атак и других противоправных действий. За год число таких инцидентов уменьшилось в 11 раз, до 1,6 тыс. Если годом ранее на ботнеты приходилось более трёх четвертей всех зарегистрированных киберинцидентов, то теперь их доля сократилась до 17,1%.
Количество случаев интернет-фишинга также уменьшилось. В первом квартале 2026-го было зафиксировано 208 подобных инцидентов, против 536 годом ранее, то есть наблюдалось сокращение в 2,6 раза. В то же время выросло число фактов несанкционированного доступа и модификации информации: с 9 до 17. При этом случаи отказа в обслуживании (DoS/DDoS-атаки) и отсутствия доступа к информационным ресурсам оставались единичными. Количество прочих инцидентов увеличилось в 2,7 раза, до 136.
Вопросы кибербезопасности становятся всё более актуальными не только для Казахстана, но и для всего мира. По данным из отчёта Verizon о расследовании утечек данных за 2025 год, структура инцидентов информационной безопасности за последние годы заметно изменилась. В рамках исследования было проанализировано более 31 тыс. инцидентов информационной безопасности в 145 странах мира. По сравнению с предыдущим отчётом масштаб выборки существенно вырос: годом ранее исследование охватывало 22 тыс. инцидентов. В 2023 году на системные вторжения приходилось 36% расследованных инцидентов, а в 2025-м их доля достигла уже 61%. К этой категории относятся вредоносное программное обеспечение, программы-вымогатели, эксплуатация уязвимостей и другие формы технического взлома. Схожая тенденция наблюдается и в Казахстане, где среди зарегистрированных инцидентов увеличивается роль вредоносного программного обеспечения (вирусы, черви и трояны).
Одновременно снизилась роль ряда других угроз. Доля инцидентов, связанных с ошибками персонала, сократилась с 25% до 8%, а удельный вес случаев злоупотребления правами доступа — с 8% до 3%. Социальная инженерия, включающая фишинг, поддельные письма и другие способы обмана пользователей, сохранила долю на уровне 17%. Удельный вес атак на веб-приложения после роста до 18% в 2024 году уменьшился до 10% в 2025-м.
В целом как мировая, так и казахстанская статистика показывает, что ключевую роль в сфере информационной безопасности продолжают играть технические угрозы. Несмотря на сокращение общего количества зарегистрированных инцидентов в Казахстане, распространение вредоносного программного обеспечения остаётся основной проблемой, а рост доли системных вторжений в мировой практике свидетельствует о повышении роли технических методов компрометации информационных систем.