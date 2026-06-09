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Дивногорск отметит День города, День России и фестиваль «У Дивных гор» одним большим праздником

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в Дивногорске объединят сразу три события: фестиваль «У Дивных гор», День России и День города.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 июня в Дивногорске объединят сразу три события: фестиваль «У Дивных гор», День России и День города.

Праздничная программа развернется на набережной. В течение дня для жителей и гостей города будут работать концертные и спортивные площадки, творческие выставки и ярмарка местных мастеров.

Программы будут сменять друг друга до вечера. Горожан приглашают прийти семьями, встретиться с друзьями, поддержать юных артистов, послушать концерты и посетить ярмарку.

Завершится праздничный день салютом, сообщили в администрации Дивногорска.

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