Россияне массово возвращаются после отпусков с воспаленными ногами из-за прогулок

Жительница Владивостока Нина рассказала, что во время поездки в Москву и Санкт-Петербург проходила более 20 тысяч шагов в день. Через некоторое время у нее появились сильные боли в ногах. Несмотря на сокращение прогулок, состояние ухудшилось, а завершить отпуск ей пришлось практически без движения.