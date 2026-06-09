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Россияне массово возвращаются после отпусков с воспаленными ногами из-за прогулок

Врачи фиксируют рост числа обращений россиян с воспалением ахиллова сухожилия после отпусков. Специалисты связывают это с резким увеличением физической нагрузки во время путешествий. Об этом сообщает Baza.

Врачи фиксируют рост числа обращений россиян с воспалением ахиллова сухожилия после отпусков. Специалисты связывают это с резким увеличением физической нагрузки во время путешествий. Об этом сообщает Baza.

Жительница Владивостока Нина рассказала, что во время поездки в Москву и Санкт-Петербург проходила более 20 тысяч шагов в день. Через некоторое время у нее появились сильные боли в ногах. Несмотря на сокращение прогулок, состояние ухудшилось, а завершить отпуск ей пришлось практически без движения.

После возвращения домой женщина обратилась за медицинской помощью. К тому моменту она уже сильно хромала и могла передвигаться только с опорой. Врачи диагностировали воспаление ахиллова сухожилия и назначили курс реабилитации, после которого боль прошла примерно через три месяца.

Травматологи отмечают, что летом количество подобных случаев увеличивается почти вдвое. Причинами становятся чрезмерные нагрузки на неподготовленные сухожилия, неудобная обувь и плоскостопие. При этом самыми распространенными проблемами во время отпусков по-прежнему остаются солнечные ожоги, тепловые удары и пищевые отравления, передает Telegram-канал.

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