В Белгородской области обновят дорогу от хутора Крестов к селу Триречному

Участок трассы «Бутово — Курская Дуга» — Крестов — Триречное протяженностью 5 км обновят в Яковлевском муниципальном округе Белгородской области. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.
Специалисты, в частности, обновят фрагмент трассы, который начинается возле поворота на хутор Крестов и заканчивается на пересечении Школьной и Магистральной улиц в селе Триречном. Там планируют заменить дорожное полотно, обустроить водоотводные сооружения, тротуар, заездные карманы и автопавильон. Помимо этого, специалисты установят барьерное ограждение, знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.
Уточним, что по данной трассе можно добраться до памятника воинам Великой Отечественной войны. Кроме того, эта дорога связывает жилые дома и Триреченский сельский клуб. Всего в Белгородской области в этом году по нацпроекту планируют привести в порядок свыше 156 км трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.