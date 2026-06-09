В Белгородской области обновят дорогу от хутора Крестов к селу Триречному

Уточним, что по данной трассе можно добраться до памятника воинам Великой Отечественной войны. Кроме того, эта дорога связывает жилые дома и Триреченский сельский клуб. Всего в Белгородской области в этом году по нацпроекту планируют привести в порядок свыше 156 км трасс.