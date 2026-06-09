Калининградцам пообещали теплый вторник с ливнями

В Калининграде вторник, 9 июня, будет намного теплее, чем день вчерашний. К полудню +18…+22°С, днем уже до +24…+26°С. В городе и на западе области (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский, Гвардейский районы) ожидаются ливни, местами грозы со шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».