Калининградцам пообещали теплый вторник с ливнями

В Калининграде вторник, 9 июня, будет намного теплее, чем день вчерашний. К полудню +18…+22°С, днем уже до +24…+26°С. В городе и на западе области (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский, Гвардейский районы) ожидаются ливни, местами грозы со шквалистым усилением ветра. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Вечером к закату в Калининграде похолодает до +15…+18°С, на востоке региона до +18…+21°С.
К 17−19 часам дожди и грозы придут до Черняховского, Неманского районов.
Атмосферное давление в первой половине суток будет понижаться, а к вечеру повысится.
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