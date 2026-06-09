Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поголовье птицы в Калининградской области выросло на 17%, свиней — почти на 5%

Калининградстат опубликовал данные о состоянии животноводства в регионе на.

Источник: ИА Прибыль Ru

конец апреля 2026 года. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 1% — до 146,9 тысячи голов. Поголовье коров, напротив, сократилось на 0,9% — до 71,5 тысячи. Свиней стало больше на 4,9% (376,8 тысячи), овец и коз — меньше на 7,7% (64,8 тысячи). Поголовье птицы выросло на 17,3% и достигло 3,39 миллиона голов.

В январе-апреле 2026 года в хозяйствах всех категорий произведено 49,7 тысячи тонн мяса скота и птицы (в живом весе), 80,6 тысячи тонн молока и 105,3 миллиона яиц.

Сельскохозяйственные организации нарастили производство мяса на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство молока, напротив, снизилось на 0,2%. Надои на одну корову остались на уровне прошлого года — 3799 кг. Яйценоскость кур-несушек выросла со 102 до 107 яиц — на 4,9%.

Хозяйства населения, фермеры и индивидуальные предприниматели дают 4,9% всего производимого мяса и 20,8% молока.

Оборот организаций рыболовства и рыбоводства за январь-апрель 2026 года составил 9,04 миллиарда рублей — на 14,1% больше, чем год назад.