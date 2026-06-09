Поголовье птицы в Калининградской области выросло на 17%, свиней — почти на 5%

конец апреля 2026 года. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 1% — до 146,9 тысячи голов. Поголовье коров, напротив, сократилось на 0,9% — до 71,5 тысячи. Свиней стало больше на 4,9% (376,8 тысячи), овец и коз — меньше на 7,7% (64,8 тысячи). Поголовье птицы выросло на 17,3% и достигло 3,39 миллиона голов.
В январе-апреле 2026 года в хозяйствах всех категорий произведено 49,7 тысячи тонн мяса скота и птицы (в живом весе), 80,6 тысячи тонн молока и 105,3 миллиона яиц.
Сельскохозяйственные организации нарастили производство мяса на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство молока, напротив, снизилось на 0,2%. Надои на одну корову остались на уровне прошлого года — 3799 кг. Яйценоскость кур-несушек выросла со 102 до 107 яиц — на 4,9%.
Хозяйства населения, фермеры и индивидуальные предприниматели дают 4,9% всего производимого мяса и 20,8% молока.
Оборот организаций рыболовства и рыбоводства за январь-апрель 2026 года составил 9,04 миллиарда рублей — на 14,1% больше, чем год назад.