Поголовье птицы в Калининградской области выросло на 17%, свиней — почти на 5%

конец апреля 2026 года. Поголовье крупного рогатого скота выросло на 1% — до 146,9 тысячи голов. Поголовье коров, напротив, сократилось на 0,9% — до 71,5 тысячи. Свиней стало больше на 4,9% (376,8 тысячи), овец и коз — меньше на 7,7% (64,8 тысячи). Поголовье птицы выросло на 17,3% и достигло 3,39 миллиона голов.