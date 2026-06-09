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Объём платных услуг в Калининградской области за четыре месяца вырос почти на 7%

Калининградстат подвёл итоги развития сферы услуг в регионе. В январе-апреле 2026 года населению было оказано платных услуг на.

Источник: ИА Прибыль Ru

51,6 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объём составил 106,7% к аналогичному периоду прошлого года. В апреле 2026 года платных услуг оказано на 13,8 миллиарда рублей — 107,9% к апрелю 2025 года.

В структуре платных услуг по-прежнему доминируют четыре категории. Жилищно-коммунальные услуги занимают 27,7%, транспортные — 16%, бытовые — 14%, медицинские — 8,3%. В сумме эти четыре вида составляют 66% всего рынка.

Среди бытовых услуг выделяются два основных направления. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 34,3%. Ремонт и строительство жилья и других построек — 31%. Далее следуют парикмахерские и косметические услуги (10%) и изготовление, сборка и ремонт мебели (3,1%). На эти четыре вида приходится 78,4% всего объёма бытовых услуг.