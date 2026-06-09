Объём платных услуг в Калининградской области за четыре месяца вырос почти на 7%

51,6 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах объём составил 106,7% к аналогичному периоду прошлого года. В апреле 2026 года платных услуг оказано на 13,8 миллиарда рублей — 107,9% к апрелю 2025 года.
В структуре платных услуг по-прежнему доминируют четыре категории. Жилищно-коммунальные услуги занимают 27,7%, транспортные — 16%, бытовые — 14%, медицинские — 8,3%. В сумме эти четыре вида составляют 66% всего рынка.
Среди бытовых услуг выделяются два основных направления. Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования — 34,3%. Ремонт и строительство жилья и других построек — 31%. Далее следуют парикмахерские и косметические услуги (10%) и изготовление, сборка и ремонт мебели (3,1%). На эти четыре вида приходится 78,4% всего объёма бытовых услуг.