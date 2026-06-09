Жилищный фонд Калининградской области за год вырос почти на 1,1 млн квадратных метров

В регионе насчитывается 121,2 тысячи жилых домов. Из них 91,3 тысячи — это индивидуальные жилые строения, 26,4 тысячи — многоквартирные дома, ещё 3,5 тысячи — дома блокированной застройки (таунхаусы и дуплексы). При этом именно на многоквартирные дома приходится 26 миллионов квадратных метров, или 66,8% всей жилой площади. Всего в области 570 тысяч квартир.