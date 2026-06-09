Жилищный фонд Калининградской области за год вырос почти на 1,1 млн квадратных метров

Общая площадь составила 38,9 миллиона квадратных метров. За год жилфонд вырос на 1,1 миллиона «квадратов» — то есть на 2,9%.
Большая часть жилья расположена в городах и посёлках городского типа — 29,7 миллиона квадратных метров (76,3% от всего фонда). В сельской местности — 9,2 миллиона (23,7%).
В регионе насчитывается 121,2 тысячи жилых домов. Из них 91,3 тысячи — это индивидуальные жилые строения, 26,4 тысячи — многоквартирные дома, ещё 3,5 тысячи — дома блокированной застройки (таунхаусы и дуплексы). При этом именно на многоквартирные дома приходится 26 миллионов квадратных метров, или 66,8% всей жилой площади. Всего в области 570 тысяч квартир.
Качество жилищных условий постепенно улучшается. Всеми основными видами благоустройства (водопровод, канализация, отопление, горячая вода и т.д.) оборудовано 35,5 миллиона квадратных метров — это 91,3% всего фонда. В городах этот показатель выше — 93,6%, в сельской местности — 83,7%.