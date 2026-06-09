Калининградская таможня усилила смены из-за роста потока из Польши в летний сезон

Польши. Основная нагрузка ложится на таможенный пост МАПП Мамоново-2 на российско-польском участке границы.
В связи с прогнозируемым сезонным ростом числа пересекающих границу, дежурные смены таможенников усилены. Совместно с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами.
В Мамоново-2 выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта — автобусов и туристических групп. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.
Гражданам, пересекающим границу, рекомендуют заблаговременно заполнять электронную пассажирскую таможенную декларацию. Бланк и порядок его заполнения доступны на официальном сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».
За пять месяцев 2026 года через МАПП Мамоново-2 в обе стороны проследовало 5 тысяч грузовых и около 44 тысяч легковых автомобилей, более 4 тысяч автобусов и свыше 166 тысяч граждан.