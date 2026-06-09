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Калининградская таможня усилила смены из-за роста потока из Польши в летний сезон

Калининградская областная таможня готовится к традиционному летнему увеличению транспортного потока из.

Источник: ИА Прибыль Ru

Польши. Основная нагрузка ложится на таможенный пост МАПП Мамоново-2 на российско-польском участке границы.

В связи с прогнозируемым сезонным ростом числа пересекающих границу, дежурные смены таможенников усилены. Совместно с пограничными органами организован совместный осмотр транспортных средств и товаров, перемещаемых физическими лицами.

В Мамоново-2 выделены отдельные полосы для приоритетного транспорта — автобусов и туристических групп. Перед въездом в пункт пропуска установлен информационный щит с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций.

Гражданам, пересекающим границу, рекомендуют заблаговременно заполнять электронную пассажирскую таможенную декларацию. Бланк и порядок его заполнения доступны на официальном сайте ФТС России в разделе «Физическим лицам».

За пять месяцев 2026 года через МАПП Мамоново-2 в обе стороны проследовало 5 тысяч грузовых и около 44 тысяч легковых автомобилей, более 4 тысяч автобусов и свыше 166 тысяч граждан.