Доступность бензина в Калининградской области в 1,4 раза ниже, чем в среднем по РФ

Авторы исследования отмечают, что в первые месяцы 2026 года рост цен на бензин несколько замедлился после прошлогоднего мини-кризиса. Во второй половине 2025 года цены на розничном рынке росли на 1−2% ежемесячно, в некоторых регионах возникали перебои с поставками и даже вводились временные ограничения на продажу топлива. По данным Калининградстата, годовой рост цен на бензин и дизель в регионе в 2025 году достиг 12%.