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Доступность бензина в Калининградской области в 1,4 раза ниже, чем в среднем по РФ

Калининградская область заняла 57-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина.

По данным исследования РИА Рейтинг (апрель 2026 года), на среднюю месячную зарплату в регионе можно купить 996 литров топлива марки АИ‑92. Это в 1,4 раза меньше, чем в среднем по России, где этот показатель составляет 1405 литров.

При этом стоимость бензина в области оказалась значительно выше средней. Литр АИ‑92 стоил в апреле 68,35 рубля (рост за год — 12,9%). По цене топлива регион занял 13-е место среди всех субъектов РФ. Средняя цена по стране — 63,5 рубля за литр, годовой рост — 12,5%.

Самый доступный бензин — в Москве (2 533 литра на среднюю зарплату), а также в Ямало-Ненецком (2400), Ненецком (1882), Ханты-Мансийском (1907) автономных округах, Магаданской (1996) и Сахалинской (1706) областях. Санкт-Петербург занял 9-е место с показателем 1665 литров.

Меньше всего бензина могут позволить себе жители Ингушетии (638 литров), Чечни (670), Дагестана (681) и Кабардино-Балкарии (731). Всего девять регионов страны имеют показатель ниже 800 литров.

Авторы исследования отмечают, что в первые месяцы 2026 года рост цен на бензин несколько замедлился после прошлогоднего мини-кризиса. Во второй половине 2025 года цены на розничном рынке росли на 1−2% ежемесячно, в некоторых регионах возникали перебои с поставками и даже вводились временные ограничения на продажу топлива. По данным Калининградстата, годовой рост цен на бензин и дизель в регионе в 2025 году достиг 12%.

Рейтинг построен на основе соотношения среднемесячной зарплаты за вычетом НДФЛ (период март 2025 — февраль 2026) и средней цены бензина АИ‑92 в апреле 2026 года.

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