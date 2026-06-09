В Сосногорске Республики Коми отремонтируют библиотеку имени Рочева

«Библиотека им. Я. М. Рочева — важный культурный объект для всего Сосногорского района. Мы видим, что ремонт идет активно: старые перегородки и покрытия уже демонтированы, начались отделочные работы. Важно, чтобы обновленная библиотека притягивала всех читателей района, независимо от возраста», — отметила руководитель агентства проектного управления республики Татьяна Козлова.