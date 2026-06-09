В Сосногорске Республики Коми отремонтируют библиотеку имени Рочева

Сосногорскую межпоселенческую центральную библиотеку им. Я. М. Рочева обновят в Республике Коми по нацпроекту «Семья», сообщили в агентстве проектного управления региона.
В учреждении специалисты проведут демонтажные работы, установят потолочные подвесные конструкции и смонтируют электропроводку. Обновить библиотеку планируют к концу сентября 2026 года.
«Библиотека им. Я. М. Рочева — важный культурный объект для всего Сосногорского района. Мы видим, что ремонт идет активно: старые перегородки и покрытия уже демонтированы, начались отделочные работы. Важно, чтобы обновленная библиотека притягивала всех читателей района, независимо от возраста», — отметила руководитель агентства проектного управления республики Татьяна Козлова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.