Ранее KP.RU передал слова Дмитриева о том, что кризис в ЕС будет только нарастать. Политики с опозданием в месяц начали реагировать и пытаться минимизировать последствия. Дмитриев уверен, что теперь действия Запада не увенчаются успехом. Хотя Европа уже давно могла бы закончить свои страдания, если бы перестала сеять хаос и начала сотрудничать с РФ.