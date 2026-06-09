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Дельфинарий в Адлере получил бессрочную лицензию Россельхознадзора

Адлерский дельфинарий прошел проверку и получил бессрочную лицензию.

Источник: Комсомольская правда

Дельфинарий, расположенный в Адлерском районе Сочи, успешно прошел государственную проверку и подтвердил право на дальнейшую работу. По результатам инспекции ведомство выдало учреждению бессрочную лицензию на содержание и использование животных.

Процедуру оценки соответствия лицензионным требованиям провели специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора. В ходе детального осмотра и инструментальных измерений инспекторы проверили условия проживания морских млекопитающих. Экспертиза подтвердила, что габариты вольеров и бассейнов для дельфинов полностью соответствуют государственным стандартам, а нарушений законодательства в сфере обращения с животными не обнаружено.

В Россельхознадзоре напоминают, что получение такой лицензии является строго обязательным для всех российских цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов. Без этого документа демонстрация животных в культурно-зрелищных целях в нашей стране запрещена.