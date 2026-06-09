Позывной «Красноярск»: «Мы ждём людей неравнодушных к судьбе страны»

— Да, это мечта детства. Сколько себя помню, всю свою жизнь представлял только в танковых войсках. Тем более мой отец служил срочную службу в танковых войсках на Дальнем Востоке. Деды мои и супруги воевали на фронтах ВОВ. Один дед погиб на Курской дуге, мои родители — дети войны. Отец был шофёром, он всегда мне говорил: «Сынок, надо свою работу делать так, чтобы за неё не было стыдно». Я следовал его советам, наставлениям, старался приложить максимум усилий и возможностей в выполнении тех обязанностей, которые на меня возлагались. У меня бабушка воевала, была дальномерщицей в зенитно-артиллерийском дивизионе. Она рассказывала про свои боевые будни.