Позывной «Красноярск»: «Мы ждём людей неравнодушных к судьбе страны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Боец с позывным «Красноярск», командир мотопехотного подразделения поведал о службе на СВО и подвигах своих бойцов, один из которых получил звание Героя России.
— Здравствуйте! Первый вопрос: «Почему такой позывной»?
— Во-первых, я рождён в Красноярске. Второе — это было удобно для командования. По позывному можно было определить, что это подразделение формировалось из жителей Красноярского края.
— Наверняка вы там вспоминали любимые места в Красноярске?
— Конечно, обязательно. Вспоминаю до сих пор и стараюсь по возможности их посещать. Любимое место — наше уникальное природное создание «Столбы». Много раз туда ходил и не уставал поражаться и наслаждаться этой природной красотой.
— Как давно вы на СВО?
— С мая 2023 года.
— Почему вы решили пойти по контракту?
— Во-первых, кто, если не мы? Во-вторых, я возрастной человек, помню периоды истории нашей страны, когда было очень тяжко. Имею в виду 90-е годы. Чтобы это не повторилось, чтобы мои дети и внуки не оказались в ситуации, которую пришлось пережить мне и моим родным, мы и защищаем интересы государства, стараемся, чтобы тот период не повторился. Вторая причина, по которой я пошёл — личное убеждение. Я прошёл советскую военную образовательную систему. Нас воспитывали в духе любви к Родине. Что такое любовь к Родине? Это любовь к своим родным, забота о них, их воспитание.
— Вы профессиональный военный, какая у вас специальность?
— Танкист. Закончил одно из танковых училищ Советского Союза. Проходил службу в танковых войсках. Потом был период — я был уволен из рядов вооружённых сил, но продолжал трудиться в роли гражданского персонала в структурах и ведомствах министерства обороны. В 2023 году подписал контракт.
— Вы и в детстве мечтали быть танкистом?
— Да, это мечта детства. Сколько себя помню, всю свою жизнь представлял только в танковых войсках. Тем более мой отец служил срочную службу в танковых войсках на Дальнем Востоке. Деды мои и супруги воевали на фронтах ВОВ. Один дед погиб на Курской дуге, мои родители — дети войны. Отец был шофёром, он всегда мне говорил: «Сынок, надо свою работу делать так, чтобы за неё не было стыдно». Я следовал его советам, наставлениям, старался приложить максимум усилий и возможностей в выполнении тех обязанностей, которые на меня возлагались. У меня бабушка воевала, была дальномерщицей в зенитно-артиллерийском дивизионе. Она рассказывала про свои боевые будни.
— Я уверен, что они бы непременно вами гордились, суда по вашим наградам, о которых, знаю, вы не очень любите говорить.
— Понимаете, о наградах говорить вообще не принято. Это оценивает командование — как я выполняю свои обязанности, свой воинский долг. Считаю, что награды командира — это заслуги его подчинённых.
— Понимаю, что конкретику говорить нельзя по соображениям безопасности. Но какие задачи выполняли на фронте?
— Задачи различного назначения: оборонительного характера и наступательного. В накат ходили, вели разведывательные действия. Организовывали и вели борьбу с воздушным противником. Вообще, считаю, что мотострелковые войска — самые востребованные и обученные войска. Потому что современному пехотинцу надо досконально знать связь и оружие — материальную часть. И артиллерию, что бы корректировать огонь. И уметь подменить товарища в случае выхода его из строя. Нужны элементы инженерной подготовки, обязательно уметь «вести борьбу» с минными полями противника. Уметь с ними обращаться. От этого зависит жизнь.
— Несмотря на ваше ранение, вы в прекрасной физической форме.
— Занимался спортом и стараюсь заниматься сейчас.
— Это видно.
— Горные лыжи, велосипед, бег, я кандидат в мастера спорта по классической борьбе. По моим стопам пошли мои дети, которые тоже занимаются. Сейчас внуки занимаются этой борьбой. Это зарядка на всю жизнь.
— В вашем подразделении были в основном красноярцы?
— Да, моё подразделение сформировано исключительно из жителей Красноярска и Красноярского края.
— И не было ни за кого стыдно? Все ребята тоже были спортивные, подготовленные?
— Знаете, приходили разные люди, но сибирский характер, был стержень, я бы даже сказал «сибирский кураж». Да, он в них присутствовал и присутствует сейчас. Могу с уверенностью сказать: «Мне за своих сибиряков не стыдно».
— Знаю, вы хотели рассказать о героизме наших ребят.
— Сейчас вспоминаются многие ребята, которые совершали подвиги сами того не замечая. Приведу пример нашего санинструктора. Поступила задача на эвакуацию раненых. В автомобиле, предназначенном для эвакуации, он поехал сопровождающим. На обратном пути автомобиль был атакован дронами противника. Санинструктор, несмотря на опасность, когда дрон попал в крышу автомобиля, своим телом прикрыл раненых товарищей. Он выжил. За свой подвиг награждён медалью «За отвагу». Я был удивлён, что такой тихий незаметный человек совершает такой подвиг, не задумываясь, что его жизни угрожает опасность. Не задумываясь о том, что он совершает подвиг. Я горжусь им. Благодарен судьбе за то, что она свела меня с такими людьми.
В моём подразделении одному из бойцов присвоено звание героя России. За что? Так же, на путях эвакуации его машина была атакована дронами противника. Потеряв управление, она выехала на минное поле. Он — механик-водитель, получил ранение лица и глаз. Практически слепой, он сумел восстановить боеспособность машины, вывести её с минного поля, зная, что у него в машину загружены раненые товарищи. С помощью санинструктора, который хлопал ему по плечам, указывая, куда ехать вправо-влево, он вывез всех, несмотря на то, что раненый и слепой.
— Правительство Красноярского края, наши волонтёры, Народный фронт. Вы чувствуете их поддержку?
— Эта поддержка ощущается постоянно. Иногда эта помощь приходит в такой момент, когда не знаешь, что делать. Большая благодарность! Пользуясь случаем, говорю слова благодарности Губернатору Красноярского края, отделению Народного фронта, тем неравнодушным людям, которые принимают участи в помощи конкретно моему подразделению. Этих людей много.
— Может, что-то скажете тем ребятам, которые сейчас задумываются о том, что бы пойти в зону СВО по контракту?
— Мы ждём людей, которые неравнодушны к судьбе страны, неравнодушны к своим родственникам, готовы их защищать, даже ценой своей жизни.
программа «Всё для победы!», ТК «Енисей».
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